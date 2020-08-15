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موريتانيا تؤكد دعمها للإمارات وتذكر بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية

11:39 م السبت 15 أغسطس 2020
موريتانيا تؤكد دعمها للإمارات وتذكر بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية

موريتانيا

نواكشوط - (د ب أ)

أكدت موريتانيا، دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة، في المواقف التي تتخذها وفق مصالحها الوطنية ومصالح العرب والمسلمين وقضاياها العادلة.

وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان نشر اليوم السبت، وتسلمت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، بمواقفها الثابتة تجاه فلسطين وحق شعبها في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح البيان: "أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقديرا منها لروابط الاخوة والعلاقات التاريخية التي تربط بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وثقة منها في حكمة وحسن تقدير قيادتها وما قدمته من تضحيات كبيرة وخدمات جليلة لصالح القضايا العربية والقضية الفلسطينية تحديدا، لتؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة".

وأضاف البيان: "أن ثقتنا مطلقة في قيادة دولة الإمارات المتحدة الشقيقة ،وأنها ستراعي في أي موقف تتخذه مصالح الأمة العربية والشعب الفلسطيني ومعاناته وهو يرزح تحت الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وبما عرف عنها من حكمة وحسن تقدير ستتخذ كافة التدابير والضمانات لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

موريتانيا الإمارات فلسطين نواكشوط

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