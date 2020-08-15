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الإمارات تسجل حالتي وفاة و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:54 م السبت 15 أغسطس 2020
الإمارات تسجل حالتي وفاة و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل حالتي وفاة و283 إصابة

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 361 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى تسجيل 283 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 64 ألفا و10206 حالة.

ولفتت إلى أن 98 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 57 ألفا و571 حالة .

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 77 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

الإمارات فيروس كورونا

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