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مسلحون يطلقون النار على ناشطة من فريق التفاوض الأفغاني

02:36 م السبت 15 أغسطس 2020
مسلحون يطلقون النار على ناشطة من فريق التفاوض الأفغاني

النائبة في البرلمان الأفغاني فوزية كوفي خلال مقابل

كابول- (أ ف ب):

أصيبت ناشطة بارزة وعضو في فريق التفاوض الأفغاني مع حركة طالبان، بجروح في هجوم مسلح قرب كابول، حسبما أعلن مسؤولون، السبت.

وأطلق مسلحون النار على فوزية كوفي وشقيقتها الجمعة، لدى عودتهما من زيارة لتقديم التعازي في ولاية باروان، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان لوكالة فرانس برس.

وأوضح أن الهجوم وقع عندما خرجت المرأتان من سيارتهما لشراء حاجيات، بحسب عريان.

وأصيبت كوفي العضو في البرلمان ومن أشد منتقدي طالبان، في يدها اليمنى، بحسب عريان الذي أضاف بأنها في حالة مستقرة.

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم.

وأكد رئيس فريق التفاوض الأفغاني محمد معصوم ستانكزاي الهجوم على كوفي.

وقال إن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق في الحادثة.

وكانت كوفي نجت من محاولة اغتيال في 2010 عندما أطلق عليها مسلحون النار لدى عودتها إلى كابول بعد مشاركتها في فعالية في يوم المرأة العالمي.

وكوفي، النائبة السابقة لرئيس مجلس النواب، هي إحدى أربع نساء في فريق التفاوض الأفغاني.

وسيبدأ الفريق قريبا محادثات مع طالبان سعيا لطي صفحة نزاع دمّر أفغانستان طيلة 19 عاما.

هذا المحتوى من

AFP
حركة طالبان فريق التفاوض الأفغاني مسلحون اطلاق نار

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