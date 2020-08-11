رئيس الموساد يجري اتصالات بمسؤولين في قطر
وكالات
أجرى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسى كوهين، اتصالات بكبار القادة والمسؤولين في قطر، حسبما ذكرت العربية.
ونقلت فضائية "العربية" السعودية، عن القناة "11" العبرية، اليوم الثلاثاء قولها، إنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها رئيس الموساد اتصالات بمسؤولين قطريين.
وكشفا القناة الإسرائيلية، عن تدخل سابق لرئيس الموساد، لتسهيل نقل أموال من قطر إلى قطاع غزة.
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