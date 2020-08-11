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سقوط صاروخ قرب المنطقة الخضراء في بغداد

09:21 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
سقوط صاروخ قرب المنطقة الخضراء في بغداد

أرشيفية

بغداد - (د ب ا )

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق المؤدي إللى المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد دون خسائر تذكر.

وأوضح بيان للخلية أن المعلومات تشير إلى أن هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد فيما عثرت القوات الأمنية على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته، وقد تم التعامل معه أصوليًا.

بغداد العراق سقوط صاروخ

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