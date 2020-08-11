وزير الخارجية الأمريكي يستهل جولته الأوروبية بزيارة التشيك

براغ - (د ب ا)

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، جولة تستمر خمسة أيام وتشمل أربع دول أوروبية بزيارة جمهورية التشيك.

وبدأ بومبيو زيارته بلقاء نظيره توماس بيتريتشيك، في مدينة بلزن غرب التشيك، حيث شارك في حدث لإحياء ذكرى تحرير الجيش الأمريكي للمدينة من الاحتلال النازي قبل 75 عامًا في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال بومبيو للصحفيين في الموقع "الحكم الاستبدادي لا يزال قائما في بكين وموسكو وطهران. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وأضاف "لا يسعني إلا أن اتخيل البهجة- البهجة المطلقة- عندما دخلت الدبابات وسيارات الجيب الامريكية إلى بلزن".

وزار السياسيون متحفًا ونصبًا تذكاريًا مخصصًا للجنرال الأمريكي آنذاك جورج إس باتون (1885-1945). كما تضمن البرنامج زيارة لمصنع جعة.

وقال بيتريتشيك إنه أراد التحدث إلى بومبيو بشأن الوضع في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية وردود الفعل الممكنة.

ويجرى بومبيو مباحثات في براغ مع رئيس الوزراء أندريه بابيس، حيث ستتم مناقشة ما تعتبره أمريكا أعمالا سيئة من جانب روسيا والصين.

ومن المقرر أن يزور بومبيو سلوفينيا والنمسا بعد غد الخميس، وينهى جولته في بولندا يوم الجمعة.