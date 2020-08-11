شكري: لبنان يحتاج إلى توجه جديد يُعيد الثقة ويُعلي المصلحة العامة

كتب- محمد صفوت:

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تتواصل مع مختلف الشركاء الدوليين في سبيل توفير المزيد من الدعم لصالح لبنان، غير أن هذا الأمر لن يتأتى بشكل كامل إلا من خلال "توجه جديد" يعيد الثقة إلى لبنان، ويؤهل لمرحلة جديدة على أسس مختلفة قوامها إعلاء مصلحة الشعب اللبناني وجعلها الأولوية فوق كل اعتبار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، في أعقاب اللقاء الذي عقده مساء اليوم مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري والرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية.

وأكد شكري، أنه نقل إلى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواساته في ضحايا حادث الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت، وتضامن مصر حكومة وشعبا، مع الشعب اللبناني الشقيق، في ضوء ما يربط بين الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة والتاريخ الممتد.

وشدد شكري، على أن هناك علاقة خاصة تربط بين مصر ولبنان، ولهذا تأثرنا في مصر كثيرا لما تعرض له لبنان في حادث الانفجار المروع الذي وقع في ميناء بيروت البحري قبل نحو أسبوع.

وقال وزير الخارجية: "نحن نثق أن الشعب اللبناني سيتجاوز هذه المحنة العصيبة، ومصر بدورها تقدم كل دعم ممكن للبنان من خلال جسر جوي أقامته سريعا لصالح لبنان لنقل المواد الإغاثية، وكذلك جسر بحري يتضمن المواد اللازمة للبناء وإعادة الإعمار".

وأضاف: "نتطلع إلى أن يتجاوز لبنان الشقيق هذه الأزمة وتداعيات أزمة وباء كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية والسياسية التي كانت موجودة قبل وقوع الانفجار".

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة من عمر لبنان تتطلب كثيرا من الجهد والإخلاص من كافة الأطراف السياسية اللبنانية، لوضع منهج جديد يُمكّن لبنان من مواجهة التحديات، وضرورة استشراف المستقبل بمنهج جديد يلبي طموحات الشعب اللبناني ويحافظ على مقدراته واستقلاله وسيادته ويخرج لبنان من أزماته المتتالية.

وتابع: "مصر دائما سوف تكون سندا للبنان بحكم الانتماء العروبي، فضلا عن كوننا نقدر ونعتز كثيرا كون بيروت مركزا للثقافة العربية على نحو ممتد، إلى جانب الارتباط الوثيق في ما بيننا على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي والحضاري، ونحن نتضامن مع لبنان وشعبه وسوف نواصل التنسيق الوثيق للعمل من أجل رفعة الشعب اللبناني وازدهاره وتجاوزه لهذه الأزمة".

وخلال زيارة شكري إلى لبنان، أكد في اتصال هاتفي مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حرص مصر على دعم لبنان الشقيق بكافة السبُل.

واستمرارًا لمحطات زيارته الحالية إلى بيروت، بحث شكري مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري آخر التطورات على الساحة اللبنانية وسُبل دعم لبنان الشقيق بكافة الأوجه لتجاوز ذلك الظرف الدقيق.

واستكمالاً للقاءاته المُكثفة من العاصمة اللبنانية بيروت، بحث شكري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط آخر مُستجدات المشهد اللبناني ويؤكد على دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان، كما استعرض مع رئيس تيار "المردة" اللبناني سليمان فرنجية الوضع في لبنان وآليات دعمه للخروج من الموقف الراهن.

وأجرى شكري اتصالاً هاتفيًا خلال زيارته لبيروت، مع رئيس حزب القوات اللبنانية ⁧‫سمير جعجع‬⁩ تطورات الموقف في ⁧‫لبنان‬⁩، وسُبل إخراج لبنان من الظرف الراهن والمنهج المطلوب لذلك، وأكد التزام ⁧‫مصر‬⁩ بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني.