أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

شكري: مصر ستظل سندا قويا للبنان وشعبه في كافة الظروف

03:34 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
شكري: مصر ستظل سندا قويا للبنان وشعبه في كافة الظروف

وزير الخارجية سامح شكري

بيروت- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستظل دائما سندا قويا للبنان وشعبه، في مواجهة كافة المحن والأزمات، معربا عن ثقته في أن الشعب اللبناني الشقيق سيتمكن من تجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخرا.

جاء في تصريحات صحفية أدلى بها شكري عقب لقاء عقده، الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر إقامة الأخير بقصر عين التينة ببيروت.

سامح شكري وزير الخارجية لبنان بيروت نبيه بري مجلس النواب اللبناني

الخبر التالى:

إثيوبيا تواصل التصعيد: مصر تريد احتكار النيل والمياه ثروتنا وحقنا استغلالها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا تواصل التصعيد: مصر تريد احتكار النيل والمياه ثروتنا وحقنا استغلالها