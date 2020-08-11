هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب جنوب إيران

طهران- أ ش أ:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، الثلاثاء، محافظة فارس جنوب إيران.

وحددت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران - بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء - مركز الهزة الأرضية في بلدة فراشبند على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، ووقت حدوثها الساعة 11 حسب التوقيت المحلي (6:30 بتوقيت جرينتش).

وتبعد بلدة فراشبند 180 كيلومترا جنوب غرب مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع هذه الهزة الأرضية.