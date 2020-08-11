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شكري يصل إلى لبنان ويلتقي كبار القادة والمسئولين

11:22 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
شكري يصل إلى لبنان ويلتقي كبار القادة والمسئولين

وزير الخارجية سامح شكري

بيروت- أ ش أ:

وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، وكافة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفد يضم السفير نزيه النجاري، والسفير طارق الطايل، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.

ومن المقرر أن يستهل وزير الخارجية لقاءاته مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم يجري زيارة تفقدية إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري) في بيروت، على أن يعقب ذلك لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولقاء آخر مع الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

كما يعقد الوزير سامح شكري مجموعة من اللقاءات بكبار السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان بمقر إقامته، على أن يختتم لقاءاته مساء اليوم باجتماع مع رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، يعقبها مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت.

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