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4945 حالة.. روسيا تسجل انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس بكورونا

10:32 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
4945 حالة.. روسيا تسجل انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس بكورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- أ ش أ:

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الثلاثاء، تسجيل 4945 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى897 ألفا و 599 مصابا.

وقال المركز، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، "إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا انخفض في روسيا، لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي، إلى أقل من 5 آلاف إصابة.

وأضاف أن 130 شخصا توفوا أمس جراء إصابتهم بالفيروس، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 15131 حالة.

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية فقد تماثل للشفاء حتى أمس 6494 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 703 آلاف و175 متعافيا.

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