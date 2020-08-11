كوبا: الإغلاق الصحي يعود مجددا إلى هافانا مع ارتفاع الإصابات بكورونا

هافانا - (د ب أ)

ذكرت السلطات الكوبية أن الإغلاق الصحي عاد مجددا إلى العاصمة هافانا يوم الاثنين بعد أن تم تأكيد أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال االأسبوعين الماضيين.

وتم إغلاق وسائل النقل العام مجددا أمام الجميع باستثناء العمال الأساسيين، كما أغلقت حكومة هافانا الشواطئ والحدائق والمطاعم والحانات، ضمن أشياء أخرى.

وقال حاكم هافانا رينالدو جارسيا ثاباتا يوم السبت إن إعادة تطبيق تلك الإجراءات في العاصمة الكوبية ، بعد أن تم تخفيفها في أوائل تموز/يوليو، كانت ضرورية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة العامة خوسيه أنجل بورتال يوم السبت إن البلاد تشهد "تفشيا جديدا للوباء يعرض سكاننا جميعهم للخطر".

وذكر الوزير: "لدينا بالفعل 255 حالة مؤكدة في أغسطس، والتي تمثل في ثمانية أيام فقط 90% من الحالات المؤكدة لشهر يوليو بأكمله، مضيفا أن الوضع قد يصبح "خارج عن السيطرة".

يشار إلى أن هافانا، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني شخص وتتركز فيها الحالات ، هي المنطقة الوحيدة الذي خضعت للحجر الصحي الكامل في البلاد.

وحتى نهاية يوم الأحد ، سجلت كوبا إجمالي 3046 حالة ، بما في ذلك 93 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مع شفاء 2460 شخصا ووفاة 88.​