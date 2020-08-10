عقيلة صالح: هناك اهتمام أمريكي بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

وكالات

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، مساء اليوم الاثنين، أن هناك اهتمام أمريكي بوقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفًا أن لا أحد يريد الحرب في ليبيا.

وتابع صالح في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أن تركيا عاجزة عن دخول مدينة سرت وتعرف أنها تخوض حربًا خاسرة، مشددًا على رفض وجود تركيا في أي معادلة سياسية بليبيا.

وعن ما تسمى بحكومة الوفاق في طرابلس، أكد صالح أن البرلمان الليبي لا يعترف بها ولا يمكن الجلوس معها للتفاوض، مشيرًا إلى إنها لم تنفذ أي بند من اتفاق الصخيرات الموقع في ٢٠١٥ والذي جاء بها.

وربط رئيس البرلمان الليبي، إرسال عوائد النفط إلى البنك المركزي الليبي بتشكل سلطة جديدة، قائلاً: "نرفض وجود ميليشيات في الأماكن النفطية، ونرفض حصولها على عوائد النفط".

وأشار صالح إلى أنهم اقترحوا أن تكون مدينة سرت مقرا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات، خلال لقاء سفير أمريكا لدى ليبيا اليوم بالقاهرة.

والتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالقاهرة اليوم الاثنين، وبحث معه العديد من النقاط بشأن الوضع في ليبيا.

وبحث خلال اللقاء مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة ومبادرة رئيس مجلس النواب التي انبثق عنها إعلان القاهرة وسُبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا وفقًا لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وفقًا لما ذكره موقع البرلمان الإلكتروني.

كما تناول اللقاء المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية، كما وتم خلال اللقاء مناقشة اقتراح أن تكون مدينة سرت مقرًا للسلطة الجديدة الموحدة يتم تأمينها من قبل أجهزة نظامية ليبية.