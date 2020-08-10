حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

وكالات:

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، استقالة الحكومة.

وأكد دياب، أن هناك العديد من العوائق أمام التغيير في لبنان، قائلًا "بيننا وبين التغيير جدار سميك وشائك".

وأوضح دياب، في كلمة، اليوم الاثنين، لبنان أمام مأساة كبرى، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال إن الحكومة الحالية بذلت أقصى ما تسطتيع فعله، إلا أن بعض القوى السياسية حاربت تلك الجهود.