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الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل على مساعدة لبنان طبيا وإنسانيا

06:35 م الإثنين 10 أغسطس 2020
الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل على مساعدة لبنان طبيا وإنسانيا

انطونيو جوتيريش

نيويورك - (أ ش أ):
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إننا نعمل على مساعدة لبنان طبيا وإنسانيا.
وأضاف جوتيريش، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، أن: "برنامج الغذاء العالمي يمد لبنان بالمواد الأساسية".
وكان نقيب المقاولين في لبنان، مارون الحلو، قد قدر -في وقت سابق اليوم- الخسائر الفادحة جراء انفجار مرفأ بيروت، بحوالي 1.5 مليار دولار للمرفأ نفسه، و2 مليار دولار أضرار 40 ألف بناية، و200 ألف مسكن محيطة بموقع الحادث الأليم.
وأوضح الحلو، أن التقديرات التأمينية وغيرها من الأضرار سترفع الرقم إلى أكبر من ذلك.
وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن الخسائر تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

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