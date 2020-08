انفجار هائل في مدينة أمريكية يخلف قتيلًا وأكوامًا من الرماد (فيديو)

وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية أن انفجارًا هائلًا بأحد أحياء مدينة بالتيمور- وهي أكبر مدن ولاية ميريلاند- أدى إلى انهيار ثلاثة منازل بالكامل، ومقتل شخص واحد.

وأكدت إدارة إطفاء بالتيمور- حسبما نقلت عنها وكالة "أسوشيتيد برس"- أن الانفجار نجم عن تسرب غاز، ما خلف أكوامًا من الأنقاض.

وقالت إدارة الإطفاء على تويتر إن اثنين من سكان المنزل نُقلا إلى المستشفيات في حالة خطيرة، فيما أعلنت وفاة امرأة بالغة في مكان الحادث.

وغردت نقابة رجال الإطفاء بأن وحدات عمليات الإنقاذ الخاصة تبحث عن أشخاص آخرين.

ونشر مغردون مقاطع فيديو للانفجار الذي وقع بأكبر مدن ولاية ميريلاند، ويظهر فيه تصاعد ألسنة الدخان بشكل كثيف.

DEVELOPING: Multiple injuries and entrapments reported following explosion that leveled 3 homes in Baltimore, Maryland. pic.twitter.com/AF4iVz8dBt

— UA News (@UrgentAlertNews) August 10, 2020