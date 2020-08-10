أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

انفجار هائل في مدينة أمريكية يخلف قتيلًا وأكوامًا من الرماد (فيديو)

05:21 م الإثنين 10 أغسطس 2020
انفجار هائل في مدينة أمريكية يخلف قتيلًا وأكوامًا من الرماد (فيديو)

انفجار - ارشيفية

وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية أن انفجارًا هائلًا بأحد أحياء مدينة بالتيمور- وهي أكبر مدن ولاية ميريلاند- أدى إلى انهيار ثلاثة منازل بالكامل، ومقتل شخص واحد.

وأكدت إدارة إطفاء بالتيمور- حسبما نقلت عنها وكالة "أسوشيتيد برس"- أن الانفجار نجم عن تسرب غاز، ما خلف أكوامًا من الأنقاض.

وقالت إدارة الإطفاء على تويتر إن اثنين من سكان المنزل نُقلا إلى المستشفيات في حالة خطيرة، فيما أعلنت وفاة امرأة بالغة في مكان الحادث.

وغردت نقابة رجال الإطفاء بأن وحدات عمليات الإنقاذ الخاصة تبحث عن أشخاص آخرين.

ونشر مغردون مقاطع فيديو للانفجار الذي وقع بأكبر مدن ولاية ميريلاند، ويظهر فيه تصاعد ألسنة الدخان بشكل كثيف.

انفجار أمريكا مدينة بالتيمور

الخبر التالى:

السودان يطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انفجار هائل في مدينة أمريكية يخلف قتيلًا وأكوامًا من الرماد (فيديو)