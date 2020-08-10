العاصمة التايلاندية تشهد مظاهرتين أمام مبنى البرلمان

بانكوك- (د ب أ):

تم تنظيم مظاهرتين سياسيتين بأجندات مختلفة اليوم الاثنين أمام مبنى البرلمان التايلاندي، حيث دعت مجموعة إلى إجراء تغييرات دستورية وخرجت الأخرى للتعبير عن دعم الملكية.

وقاد أنوسورن أونو، الأستاذ بجامعة تاماسات في بانكوك، مجموعة من النشطاء الذين طالبوا بدستور جديد.

وقدم أونو خطابا للنائب المعارض التايلاندي سوتين كلانجسينج، الذي قال إن تحالف المعارضة على علم بالقضايا المتعلقة بالدستور ويعمل على إدخال تغييرات عليه.

وتخضع تايلاند لحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وهو ملكي قوي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2014. وقدم المجلس العسكري الذي كان يقوده دستورا جديدا وقوانين انتخابات جديدة أيدت عودته إلى رئاسة الوزراء في انتخابات عام 2019.

واجتمعت مجموعة من المؤيدين للملكية على الجانب الآخر من مبنى البرلمان لإظهار دعمهم للنظام الملكي في تايلاند في نفس الوقت الذي تم فيه تنظيم الاحتجاج المناهض للدستور.

وقال زعيم المجموعة الملكية، سوميت تراكولوونو: "سوف نراقب كل من يهين النظام الملكي ونستهدفهم، لكننا سوف نتعامل معهم شفهيا لإعلامهم أن هذا البلد آمن بسبب النظام الملكي".

وتعتبر المناقشات حول دور الملكية في السياسة التايلاندية من المحظورات، لكن القضية طفت على السطح في التجمعات المناهضة للحكومة فبي الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن النظام الملكي في تايلاند محمي بقوانين صارمة تتعلق بالذات الملكية، والتي بموجبها يعاقب من يدلي بتعليق ناقد حول العاهل بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، مما يحد مما يمكن لوسائل الإعلام نشره.