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مصر تعترض على تحرك تركي في المتوسط: "انتهاكًا لحقوقنا السيادية"

08:31 م السبت 01 أغسطس 2020
مصر تعترض على تحرك تركي في المتوسط: "انتهاكًا لحقوقنا السيادية"

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، تعليقا على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي فى الفترة من 21 يوليو الى 2 أغسطس، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
وأكد متحدث الخارجية - في بيان صحفي اليوم السبت - أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.
وشدد على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.

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Asha
وزارة الخارجية تركيا مصر

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