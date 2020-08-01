باكستان: كورونا يتراجع وأعداد المصابين في المستشفيات تنخفض

باكستان - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن انتشار فيروس كورونا المستجد يتراجع في بلاده، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين في المستشفيات في انخفاض أيضا.

وحث قريشي، في بيان أوردته قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم السبت، المواطنين على عدم إبداء أي تهاون في اتباع إجراءات الوقاية من الفيروس، مضيفا أنه يجب على الأمة بأسرها أن تحارب بشكل جماعي جائحة كورونا لهزيمة هذا التهديد.