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الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في الدول العربية

10:16 ص السبت 01 أغسطس 2020
الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في الدول العربية

مفاعل سلمي للطاقة النووية

وكالات

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في الدول العربية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، في هذه المناسبة، "اليوم نعلن عن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، إن الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة دولة الإمارات من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.

مفاعل نووي سلمي الإمارات محمد بن راشد

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