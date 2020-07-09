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ترامب يصف الدعاوى القضائية ضده بـ "الملاحقة السياسية"

05:38 م الخميس 09 يوليه 2020
ترامب يصف الدعاوى القضائية ضده بـ "الملاحقة السياسية"

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول رد فعل له على حكمين أصدرتهما المحكمة العليا بشأن سجلاته المالية، أنه يواجه "ملاحقة سياسية" وأشار إلى أنه سيستمر في مكافحة ذلك في نيويورك، حيث يحق لأحد رجال الإدعاء الآن استدعاء شركاته المعنية بالمحاسبة.

وكتب عبر موقع تويتر: "لا بد لي من مواصلة الكفاح في نيويورك الفاسدة سياسيا. ليس هذا من العدل بحق هذه الرئاسة أو الإدارة!".

وفي وقت سابق، كان ترامب كتب تغريدتين قصيرتين عبر موقع تويتر، كلها بحروف كبيرة. جاء في الأولى: "سوء سلوك من جانب الادعاء العام!"، بينما كانت الأخرى: "تحرش رئاسي!".

ترامب الدعاوى القضائية واشنطن

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