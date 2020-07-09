كورونا في كوريا الجنوبية: الإصابات 13 ألفا و293 والوفيات 287

سول- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس اكتشاف 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 293 ألفا و13 حالة.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن العدد انخفض بشكل طفيف، مقارنة بعدد الاصابات المعلن يوم أمس الأربعاء، 63 حالة)، إلا أن هناك احتمال أن تعود الحصيلة للزيادة مرة أخرى بسبب انتشار الفيروس في المجتمعات الإقليمية.

وتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة القادمة من الخارج 10 حالات للأسبوع الثاني على التوالي، منذ 26 من يونيو الماضي، وسط زيادة مستمرة في الإصابات في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 287 شخصا.