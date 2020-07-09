أكثر من 24 ألفا في 24 ساعة..الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 24,879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 767 ألف و 296 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 487 حالة وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 21129 حالة وفاة.

ويشار إلى أن الهند تعد ثالث أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.