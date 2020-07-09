وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ونظيرها الإماراتي يجريان محادثات في سول غدًا

سول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا، ونظيرها الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سيلتقيان في سول غدًا الجمعة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الطرفين سيجريان محادثات بشأن سبل التعاون المشترك بين البلدين بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لإقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، كيم إن-تشول، إن هذا الاجتماع سيمثل أول محادثات يتم إجراؤها وجهًا لوجه وسط جائحة فيروس كورونا، حيث سيعمل الوزيران على تقييم العقود الأربعة الماضية منذ إقامة علاقات دبلوماسية مشتركة، كما سيناقشان سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.

وأضاف المتحدث أن الشيخ عبد الله بن زايد وكانج من المتوقع أن يبحثا سبل التعاون بشأن استضافة الإمارات لمعرض "إكسبو دبي 2020" المقرر أن يبدأ في أكتوبر من العام المقبل في ظل جائحة فيروس كورونا.