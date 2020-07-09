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لجنة بمجلس النواب: لا سلطة لترامب لوقف تمويل المدارس

12:02 ص الخميس 09 يوليه 2020
لجنة بمجلس النواب: لا سلطة لترامب لوقف تمويل المدارس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال إيفان هولاندر، المتحدث باسم لجنة الاعتمادات بمجلس النواب التي يقودها الديمقراطيون، إن الرئيس دونالد ترامب ليست لديه سلطة قطع التمويل عن المدارس إذا لم يعاد فتحها، وإن "التهديد بعمل ذلك لدعم حملته الخرقاء أمر مسيء"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر هولاندر في بيان: "يمول الكونجرس برامج التعليم الاتحادية التي تخدم بعض الأطفال الأكثر عرضة للخطر في بلادنا".

واعتبرت إدارة الرئيس ترامب أن التعلم عن بعد ليس بديلا عن التعليم الشخصي، وأن هناك مشكلات في النمو والصحة العقلية مرتبطة بغياب الأطفال عن المدرسة، وأكدت أن الآباء لن يتمكنوا من العودة إلى العمل إذا كان الأطفال في المنزل.

ترامب إيفان هولاندر وقف تمويل المدارس

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