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قانون يلزم شرطة "نيو مكسيكو" الأمريكية بتثبيت كاميرات مراقبة في ملابسهم

11:06 م الأربعاء 08 يوليه 2020
قانون يلزم شرطة "نيو مكسيكو" الأمريكية بتثبيت كاميرات مراقبة في ملابسهم

شرطة نيو مكسيكو الأمريكية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

وقعت ميشيل لوجان جريشام، حاكمة ولاية نيو مكسيكو بجنوب الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، قانونا يلزم أفراد شرطة ولاية ومدينة نيو مكسيكو وضباط إدارة الأمن العام، بتثبيت كاميرات في ملابسهم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان برلمان الولاية وافق على القانون في يونيو الماضي في أعقاب احتجاجات عمت البلاد ضد عنف الشرطة.

وذكر مكتب جريشام أن هذه الكاميرات من شأنها أن تمنع استخدام القوة بشكل غير قانوني.

واعتبارا من أكتوبر المقبل، سيواجه أفراد الشرطة عقوبات في حال مخالفة وضع هذه الكاميرات، وسيتعين الاحتفاظ بالصور الملتقطة لمدة 120 يوما، على الأقل.

ويحدد القانون أيضا عقوبات بحق أفراد الشرطة الذين يتورطون في الاستخدام غير القانوني للقوة بما في ذلك إبطال شهاداتهم.

شرطة نيو مكسيكو الأمريكية كاميرات مراقبة مكسيكو سيتي

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