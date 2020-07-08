بعد إطلاق سراحه.. واشنطن: قاسم تاج الدين ممول حزب الله سيبقى على لائحة العقوبات

وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن قاسم تاج الدين، الذي اتهمته بتمويل حزب الله، سيبقى على قائمة العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت العربية.

وبحسب "بي بي سي" فإن رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين، عاد إلى بيروت اليوم الأربعاء، بعدما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية سراحه بعد قضائه ثلاث سنوات في السجن بتهمة "التحايل على قانون العقوبات الأمريكية".

وتتهم واشنطن تاج الدين، الذي وضعته في عام 2009 على لائحة الإرهاب، بأنه من "أبرز ممولي حزب الله اللبناني" الذي تصنفه كمنظمة إرهابية.

وكان من المفترض أن يظل تاج الدين في السجن حتى عام 2023، لكن محاميّه تقدموا بطلب لإخلاء سبيله لكبر سنه الذي تجاوز الـ 65 ومعاناته من مشاكل صحية خطيرة تجعله عرضة للإصابة بوباء فيروس كورونا.

وكان قاض أمريكي وافق في 27 مايو الماضي، على إطلاق سراحه ضمن السجناء الذين وافق القضاء الأمريكي على تخفيض مدد محكومياتهم وإخلاء سبيلهم إثر تفشي وباء كورونا.

وقالت عائلة تاج الدين في بيان أصدرته بمناسبة عودته إن إطلاق سراحه جاء إثر "التماس إنسانيّ قدّمه محاموه أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن استنادًا إلى القانون الأمريكي الذي يسمح بإطلاق سراح من يواجه بسبب سنّه خطر تعقيدات فيروس الكورونا، وأمضى جزءا مهمًا من محكوميته، ولا يشكّل خطرًا على المجتمع".

وأوضحت أن عودته إلى لبنان قد تأخرت رغم إطلاق سراحه في 27 مايو/أيار الماضي لأنه "ليس مواطناً أمريكياً، فإن عودته إلى بيروت كانت مرتبطة بآليات معقدة بسبب وضعه القانوني وبأوضاع السفر الحالية، التي أخّرت هذه العودة حتى تَوفّر طائرة نقلته من الولايات المتحدة إلى لبنان وصلت بيروت هذا الصباح".