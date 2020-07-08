جوتيريش: التصعيد والتوتر في ليبيا يعرقل جهود الحل السياسي
وكالات
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن التسعيد والتوتر في ليبيا يعرق جهود الحل السياسي، مشيرًا إلى أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مقبولة.
وقال جوتيريش، في جلسة بمجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية، إن النقاشات الحالية تركز على ضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.
وأشار إلى أن وباء كورونا يمثل تحديًا كبيرًا في ليبيا.
دعا المجتمع الدولي للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي
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