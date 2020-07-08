أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

جوتيريش: التصعيد والتوتر في ليبيا يعرقل جهود الحل السياسي

05:31 م الأربعاء 08 يوليه 2020
جوتيريش: التصعيد والتوتر في ليبيا يعرقل جهود الحل السياسي

أنطونيو جوتيريش

وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن التسعيد والتوتر في ليبيا يعرق جهود الحل السياسي، مشيرًا إلى أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مقبولة.

وقال جوتيريش، في جلسة بمجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية، إن النقاشات الحالية تركز على ضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن وباء كورونا يمثل تحديًا كبيرًا في ليبيا.

دعا المجتمع الدولي للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة ليبيا التدخلات الأجنبية في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رغم اعتراض مصر والسودان.. رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة هذا الشهر