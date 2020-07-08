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شكرى يؤكد دعم مصر الكامل لمسار التعاون الذي يجمع بين أفريقيا وروسيا

01:41 م الأربعاء 08 يوليه 2020
شكرى يؤكد دعم مصر الكامل لمسار التعاون الذي يجمع بين أفريقيا وروسيا

سامح شكري وزير الخارجية المصري

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكرى دعم مصر الكامل لمسار التعاون الذي يجمع أفريقيا وروسيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الأربعاء في اجتماع وزراء خارجية ترويكا الاتحاد الإفريقي وروسيا عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وذلك في إطار متابعة نتائج قمة أفريقيا روسيا الأولى التي عُقِدَت بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى أشار في كلمته إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يُبرهن على التزام أفريقيا وروسيا بالانخراط بفاعلية في إطار مشترك للتعاون على نحو يحقق تطلعات شعوبهما.

وأوضح أن قمة أفريقيا روسيا الأولى قد وَضَعَت أساساً راسخاً للتعاون بين الجانبين استناداً إلى المبادئ والمصالح المشتركة.

وأشار إلى العمل على التحضير الناجح لقمة أفريقيا روسيا المقبلة المقرر انعقادها خلال عام 2022 .

كما أضاف حافظ ، أن الوزير شكرى أكد على ضرورة وضع خطة مفصلة للتعاون بين الجانبين تتضمن قائمة بأهم البرامج والمشروعات التي تحقق المصالح المشتركة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية وأولويات القارة الأفريقية على النحو المنصوص عليه في أجندة أفريقيا للتنمية 2063، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة لجائحة كورونا، مبرزاً في هذا السياق الأهمية الكبيرة لتأسيس آلية تعني بالمتابعة الدورية لمسار تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون.

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سامح شكرى أفريقيا روسيا

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