أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

التلجراف: علماء يحذرون من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي مرتبط بكورونا

11:47 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
التلجراف: علماء يحذرون من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي مرتبط بكورونا

فيروس كورونا

لندن- (أ ش أ):

حذر علماء من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي ناتج عن الإصابة بفيروس كورونا إذ أشارت أدلة جديدة إلى أن كوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات شديدة بالجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان.

وذكرت صحيفة (تلجراف) البريطانية اليوم الأربعاء- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني- أن دراسة أجراها خبراء في معهد الأعصاب بجامعة لندن وصفت 43 حالة لمرضى كوفيد-19 عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ أو جلطات دماغية أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ.

ويعزز البحث دراسات حديثة خلصت أيضا إلى أن المرض يمكن أن يصيب الدماغ بتلف.

ونقلت الصحيفة عن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ قولهم إن ثمة أدلة تظهر أن لفيروس كورونا تأثيرا على الدماغ، مما يبعث على القلق.

وفي هذا الصدد، قال أدريان أوين عالم الأعصاب في جامعة ويسترن بكندا، إن "مما يثير قلقي هو أن هناك ملايين الأشخاص المصابين بكوفيد-19 الآن. وإذا كان لدينا خلال عام واحد 10 ملايين شخص تعافوا، وهؤلاء الأشخاص يعانون من عجز إدراكي ... فإن ذلك سيؤثر على قدرتهم على العمل وقدرتهم على ممارسة أنشطة الحياة اليومية".

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الجهاز العصبي كوفيد 19

الخبر التالى:

وثائق تكشف "تكلفة" عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان