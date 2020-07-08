التلجراف: علماء يحذرون من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي مرتبط بكورونا

لندن- (أ ش أ):

حذر علماء من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي ناتج عن الإصابة بفيروس كورونا إذ أشارت أدلة جديدة إلى أن كوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات شديدة بالجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان.

وذكرت صحيفة (تلجراف) البريطانية اليوم الأربعاء- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني- أن دراسة أجراها خبراء في معهد الأعصاب بجامعة لندن وصفت 43 حالة لمرضى كوفيد-19 عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ أو جلطات دماغية أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ.

ويعزز البحث دراسات حديثة خلصت أيضا إلى أن المرض يمكن أن يصيب الدماغ بتلف.

ونقلت الصحيفة عن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ قولهم إن ثمة أدلة تظهر أن لفيروس كورونا تأثيرا على الدماغ، مما يبعث على القلق.

وفي هذا الصدد، قال أدريان أوين عالم الأعصاب في جامعة ويسترن بكندا، إن "مما يثير قلقي هو أن هناك ملايين الأشخاص المصابين بكوفيد-19 الآن. وإذا كان لدينا خلال عام واحد 10 ملايين شخص تعافوا، وهؤلاء الأشخاص يعانون من عجز إدراكي ... فإن ذلك سيؤثر على قدرتهم على العمل وقدرتهم على ممارسة أنشطة الحياة اليومية".