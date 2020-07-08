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باكستان تسجل 2980 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:27 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
باكستان تسجل 2980 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الأربعاء تسجيل 2980 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 237 ألف و 489 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 83 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 4922 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 140 ألف و 965 حالة تعافي من الفيروس.

ويذكر أن وزير الصحة الباكستاني ظافر ميرزا أعلن عبر تويتر أمس الأول الاثنين أنه يعزل نفسه في منزله لإصابته بـ"أعراض خفيفة" لفيروس كورونا. وكان وزير الخارجية شاه محمود قريشي قد أكد الأسبوع الماضي إصابته بالفيروس.

باكستان فيروس كورونا حالات وفاة

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