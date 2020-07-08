أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

السعودية تجدد تأكيدها على ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه إيران

12:59 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
السعودية تجدد تأكيدها على ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه إيران

مجلس الوزراء السعودي

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه إيران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما إيران.

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بدء الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على آخر تطورات جائحة فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وأعمال الفحص الموسّع في مختلف مناطق المملكة، الذي يسهم في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عنه، وقطع سلسلة العدوى ومنع تكون بؤر التفشي، واطمأن على ما يقدم للحالات النشطة والحرجة من رعاية طبية وعناية صحية وفق منظومة شاملة ومتكاملة أسهمت، ثم بالدعم الكبير من الدولة في وضع المملكة ضمن الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا، وتسجيل معدلات متميزة في نسبة شفاء الحالات المزمنة ، إضافة إلى الإسهام في العديد من الأبحاث العلمية والجهود الدولية لاكتشاف لقاحات للفيروس.

مجلس الوزراء السعودي السعودية المجتمع الدولي إيران

الخبر التالى:

عودة حظر التجول تثير احتجاجات في العاصمة الصربية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الارتفاع يعود مجددًا.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء