نائب رئيس الإكوادور يعلن استقالته من منصبه
الإكوادور - (أ ش أ)
أعلن أوتو سونينهولزنر نائب رئيس الإكوادور، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه.
وقال سونينهولزنر - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - إن وظيفته هذه لم تعد تسمح له بمساعدة الإكوادور على حل مشكلاتها "الأكثر إلحاحاً".
وأضاف سونينهولزنر أن الإكوادور ستشهد العام المقبل "واحدة من أهم انتخاباتها.. أفضل ما يمكنني فعله للبلاد هو المساعدة في بناء مسار يقودنا بعيدًا عن عدم المساواة، الجوع، البطالة، والفساد".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الإكوادور خلال شهر فبراير المقبل، إلا أن أوتو سونينهولزنر لم يعلن عزمه خوض هذه الانتخابات
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