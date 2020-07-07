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واشنطن تعلن رقم "واتساب" للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني

10:48 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
واشنطن تعلن رقم "واتساب" للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني

واتساب

(وكالات):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وضع رقم لحساب واتساب للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري في الدول العربية.

وقالت الصفحة العربية لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر إنه "بفضل الأنشطة التمويلية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يرتكب هذا التنظيم جرائم بشعة ضد الأبرياء في البلدان العربية".

وأضافت "تواصل معنا على رقم "واتساب" أو "تليجرام" إن كانت لديك معلومات عن أنشطة هذا التنظيم الإجرامي"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

ورقم الواتساب هو: 2022941037 001. أما حساب تليغرام فهو: RFJ_Arabic_bot@

وأوضحت الخارجية الأمريكية في تغريدة منفصلة أن إيران تتحدى مجلس الأمن من خلال توفير الأسلحة للجماعات التي تعمل بالوكالة، والمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتابعت "تستخدم هذه الجماعات الأسلحة الإيرانية والتدريب والتمويل لزعزعة استقرار المنطقة ونشر العنف".

وفي أبريل 2019، أعلنت الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك إن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات للدولة الإيرانية.

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