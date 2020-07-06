الإمارات تعتزم إجراء مليوني فحص لكورونا للعاملين بالقطاعات الحيوية
أبوظبي - (د ب أ)
أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عزمها إجراء أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الشهرين المقبلين، وذلك لتغطية أكبر شريحة من أفراد المجتمع على مستوى الدولة.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، إن خطة الفحص تستهدف العاملين في القطاعات الخدمية والحكومية، وتشمل سائقي المواصلات العامة وسيارات الأجرة، والعاملين في الفنادق والمراكز التجارية بالإضافة إلى موظفي الجهات الحكومية.
وأعلنت الضحاك أن المؤسسات الصحية في الدولة أجرت أكثر من 28 ألف فحص جديد للكشف عن الفيروس أظهر 528 إصابة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة 52068 حالة.
كما أعلنت عن تسجيل 424 حالة شفاء جديدة، ارتفع معها العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 40721 حالة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي الوفيات 324 حالة.
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