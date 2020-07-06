عراق يجدد إجراءات حظر التجوال الجزئي بسبب تفشي كورونا

بغداد - (د ب ا )

جددت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، اليوم الاثنين، الاستمرار بفرض إجراءات حظر التجول الجزئي والكلي على خلفية تفشي فيروس كورونا في العراق.

وذكر بيان للجنة العليا للصحة والسلامة، أنه تقرر التشديد بالأستمرار بفرض حظر التجول الجزئي والكلي، والتشديد على متابعة تنفيذه بوساطة غرفة العمليات المركزية المؤلفة بموجب قرار من اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، لا سيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المحلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعجلات ومحاسبة المخالفين.

وأوضح "تمت الموافقة على أستئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين مع ايران لمدة يومين في الأسبوع وإخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري، وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع".