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وزراء خارجية مصر والسعودية ودول عربية يجتمعون غدا لبحث مستجدات فلسطين

05:52 م الإثنين 06 يوليه 2020
وزراء خارجية مصر والسعودية ودول عربية يجتمعون غدا لبحث مستجدات فلسطين

جامعة الدول العربية

وكالات:

يعقد وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات، ومصر والمغرب وفلسطين، وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء تونس العضو العربي في مجلس الأمن وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية غداً اجتماعاً لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وسيبحث الوزراء خلال الاجتماع الذي ينعقد بدعوة من الأردن عبر آلية التواصل المرئي التحركات والجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتجاوز التحديات التي تواجهه العملية السلمية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أسس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية مجلس الأمن السعودية الأردن

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