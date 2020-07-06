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تقرير أممي: المجتمع الدولي لا يحقق أهداف مكافحة الإيدز

05:40 م الإثنين 06 يوليه 2020
تقرير أممي: المجتمع الدولي لا يحقق أهداف مكافحة الإيدز

الإيدز

جنيف - (د ب أ)


ذكر تقرير أممي اليوم الاثنين، في مستهل المؤتمر العالمي للأيدز (متلازمة النقص المناعي المكتسب) أن المجتمع الدولي ليس على المسار للقضاء على وباء فيروس العوز المناعي البشري (اتش أي في) بحلول 2030.

ويعقد المؤتمر العام الجاري عبر الإنترنت جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكتب برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس العوز المناعي البشري أو متلازمة العوز المناعي المكتسب في تقريره: "العالم استثمر القليل جدا من الموارد وزود عددا قليلا من الأشخاص بالخدمات وفشل في تقليل عدد الإصابات الجديدة بفيروس "أتش أي في" والوفيات ذات الصلة بالأيدز".

وأفاد التقرير بأنه لن يتم تحقيق الأهداف الدولية لعام 2020 بخفض الإصابات لأقل من 500 ألف إصابة جديدة وأقل من 500 ألف وفاة، مضيفا أن ثلث الموارد المالية لمكافحة فيروس "أتش أي في" لم يتم توفيرها في 2019.

وأكد التقرير على العقبة المحتملة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى عدم تمكن الأشخاص من الدخول للمستشفيات للعلاج ، مضيفا أن الشرطة في بعض الحالات استخدمت قواعد مكافحة فيروس كورونا ضد المجموعات العرضة بوجه خاص للإصابة بعدوى "أتش أي في" مثل العاملين في مجال الدعارة.

الإيدز جنيف فيروس كورونا فيروس العوز المناعي البشري

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