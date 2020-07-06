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كورونا في السعودية: تسجيل 52 حالة وفاة و4207 إصابات جديدة

04:31 م الإثنين 06 يوليه 2020
كورونا في السعودية: تسجيل 52 حالة وفاة و4207 إصابات جديدة

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1968 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 4207 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 213 ألفا و716 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 4398 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 149 ألفا و634 شخصا.

وزارة الصحة السعودية السعودية وفيات كورونا

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