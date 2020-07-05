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دولة الاحتلال تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:47 م الأحد 05 يوليه 2020
دولة الاحتلال تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 548 حالة إصابة جديدة في إسرائيل

غزة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 548 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن بيان للوزراة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ الآن 331 بعد تسجيل حالة واحدة.

وأضاف البيان أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 11540 حالة من بينهم 86 في حالة خطيرة، و27 آخرين على أجهزة التنفس الصناعي.

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فيروس كورونا اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي

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