دولة الاحتلال تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 548 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن بيان للوزراة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ الآن 331 بعد تسجيل حالة واحدة.

وأضاف البيان أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 11540 حالة من بينهم 86 في حالة خطيرة، و27 آخرين على أجهزة التنفس الصناعي.