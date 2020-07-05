دولة الاحتلال تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا
غزة - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 548 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن بيان للوزراة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ الآن 331 بعد تسجيل حالة واحدة.
وأضاف البيان أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 11540 حالة من بينهم 86 في حالة خطيرة، و27 آخرين على أجهزة التنفس الصناعي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
74035
عدد المصابين
-
20103
عدد المتعافين
-
3280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11345792
عدد المصابين
-
6421483
عدد المتعافين
-
532398
عدد الوفيات
إعلان