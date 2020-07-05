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الجزائر تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

06:56 م الأحد 05 يوليه 2020
الجزائر تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

الجزائر تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومي

الجزائر - (د ب أ)

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأحد، 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 3 وفيات عن اليوم السابق.
وأصبح العدد الإجمالي للوفيات 952 حالة.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الايجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 441 إصابة جديدة ( وهو رقم قياسي جديد) بزيادة 11 حالة عن اليوم السابق ليصل مجموع الإصابات 15941 موزعة عبر كل مدن البلاد.
كما أشار إلى تماثل 311 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 11492، ويتواجد 53 مريضا في العناية المركزة.

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