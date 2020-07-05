ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية بتركيا إلى 6 أشخاص
إسطنبول - (د ب أ)
ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن عدد الضحايا بعد سلسلة من الانفجارات بمصنع كبير للألعاب النارية بالبلاد، ارتفع إلى ستة أشخاص اليوم الأحد.
ونقلت الوكالة عن الحاكم الأقليمي شتين أوكتاي كالديريم، إن هناك شخصا مفقودا.
وكان حريق قد اندلع يوم الجمعة الماضي عقب عدة انفجارات ضخمة في أكبر مصنع للألعاب النارية في البلاد، ويقع المصنع على بعد حوالي 183 كيلومترا شرقي إسطنبول.
وأصيب في الانفجارات أكثر من مائة شخص، فيما لم يعرف بعد سببها.
ووفقا للأناضول، اعتقلت السلطات يوم السبت ثلاثة من العاملين، من بينهم المدير العام للمصنع.
وقال مسؤولون إن المصنع كان في مستودعاته 110 أطنان من المتفجرات.
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