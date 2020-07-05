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روسيا تسجل 134 وفاة و6736 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10:24 ص الأحد 05 يوليه 2020
روسيا تسجل 134 وفاة و6736 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السلطات الصحية الروسية

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، تسجيل 134 وفاة بين المصابين بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 10161 حالة وفاة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن السلطات الصحية رصدت خلال اليوم الأخير 6736 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة إلى 681,251 إصابة.

وتماثل 3781 مريضا للشفاء من الفيروس في البلاد منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 450,750 شخصا.

السلطات الروسية موسكو روسيا فيروس كورونا

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