مسؤول أمريكي: قرار فرض عقوبات جديدة على الصين ينتظر توقيع ترامب

واشنطن - (د ب أ)

ينتظر تشريع بفرض عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين، بشأن تفعيل قانون للأمن القومي في هونج كونج، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن من الممكن اتخاذ خطوات أخرى ضد بكين قبل مرور وقت طويل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية للصحفيين في وقت مبكر من اليوم السبت إن ترامب يدرس اتخاذ إجراءين أو ثلاثة ضد الصين، وهناك احتمال كبير أن يتم الكشف عن إجراء قريبا، خلال أيام على الأرجح. ولم يحدد المسؤول ماهية الإجراءات المحتملة أو يذكر تفاصيل أخرى.

ومنح مجلس الشيوخ موافقته النهائية أمس الأول الخميس على قانون الحكم الذاتي في هونج كونج، الذي من شأنه فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين يقمعون المعارضة في هونج كونج، بعد أن وقع مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي.

ويمكن أن يوقع ترامب على مشروع القانون أو يرفض ، ولم يعط البيت الأبيض أي إشارة على أي من الحالتين سيختار.