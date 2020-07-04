كوريا الجنوبية تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سول- (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابات في الظهور مجددا منذ أسابيع مع ظهور مجموعات جديدة في أجزاء مختلفة من البلاد.
وترفع هذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إجمالي الإصابات إلى 13030 إصابة، من بينها، 283 حالة وفاة.
وأشارت المراكز إلى أن من بين الإصابات، هناك 27 إصابة وافدة من الخارج.
يذكر أن كوريا الجنوبية فرضت حجرا صحيا لمدة أسبوعين على جميع الركاب القادمين من الخارج منذ أبريل.
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