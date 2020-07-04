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فيروس كورونا يودي بحياة 25 شخصًا في موسكو.. وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 3929

02:36 ص السبت 04 يوليه 2020
فيروس كورونا يودي بحياة 25 شخصًا في موسكو.. وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 3929

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):
قالت فرقة مكافحة فيروس كورونا المستجد، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، إن الفيروس أودى بحياة 25 شخصًا في موسكو يوم الجمعة.

وقالت فرقة مكافحة الفيروسات "في موسكو، توفي 25 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وفيروس كورونا".

وبهذا العدد ارتفع إجمالي عدد الوفيات من الوباء في موسكو إلى 3929 حالة وفاة.

وكان وضع فيروس كورونا في موسكو الأكثر تعقيدا داخل روسيا طوال الوقت. لكن هناك علامات على التحسن حاليا.

وتم تسجيل 223530 إصابة بفيروس كورونا في المدينة حتى الآن، من بينهم 659 إصابة يوم الجمعة. وحتى الآن، تعافى 154839 مصاب بالفيروس.

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