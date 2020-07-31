استمرار عدد الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا عند مستوى مرتفع

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة أن الإدارات الصحية في كافة أنحاء ألمانيا سجلت 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، ليظل بذلك عدد الإصابات الجديدة عند مستوى مرتفع.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 208 آلاف و698 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة أمس الخميس 902 حالة، وهو رقم قياسي جديد للحالات في يوليو الجاري.

ويخشى المعهد من انتكاسة الوضع الوبائي في ألمانيا بسبب ارتفاع عدد الحالات الجديدة، وعزا ذلك إلى التراخي في الالتزام بقواعد مكافحة الفيروس.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9141 حالة.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح أمس الخميس 191 ألفا و800 شخص. وبسبب عطل فني، لم يتم تحديث بيانات المتعافين حتى صباح اليوم.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس 02ر1، ما يعني أن كل مصاب قد ينقل العدوى إلى مصاب واحد آخر في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

من جهة أخرى، اظهرت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بلغ حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت فرانكفورت 209 آلاف و535 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9144 حالة. وقد تعافى 191 ألفا و551 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.