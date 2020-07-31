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روسيا : 5482 إصابة و161 وفاة بكورونا خلال 24ساعة

11:41 ص الجمعة 31 يوليه 2020
روسيا : 5482 إصابة و161 وفاة بكورونا خلال 24ساعة

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 5482 إصابة و161 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5509 إصابة و129 وفاة في إحصائية أمس الخميس.

بذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 839981، منها 13963 حالة وفاة، حسبما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

ومع تماثل 8755 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 638410، لتبقى هناك 187608 حالات نشطة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وحسب التقرير، فإن 5ر25 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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