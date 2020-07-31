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كورونا في إيطاليا: تسجل إجمالي 247158 حالة إصابة و 35132 وفاة

10:28 ص الجمعة 31 يوليه 2020
كورونا في إيطاليا: تسجل إجمالي 247158 حالة إصابة و 35132 وفاة

أرشيفية

روما- (د ب أ):

بلغ إجمالي عدد حالات فيروس كورونا المستجد المؤكدة في إيطاليا 247 ألفا و 158 حالة حتى 0730 صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35 ألفا و 132 حالة وفاة، في حين تعافى 199 ألفا و 796 من كوفيد- 19. ومر 26 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.

فيروس كورونا روما إيطاليا

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