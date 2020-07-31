فيتنام تسجل 45 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

هانوي - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم الجمعة اصابة 45 حالة جديدة بمرض "كوفيد 19"، وجميعها مرتبطة بالمستشفيات في مدينة دا نانج الساحلية، مصدر أكبر تفش في البلاد.

وقالت وزارة الصحة بالبلاد في بيان إن الحالات المؤكدة حديثا هي لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 87 عاما، وجميعهم إما مرضى في المستشفيات أو من أفراد الأسر الذين يقومون برعايتهم.

وتمثل القفزة في الحالات أكبر زيادة في انتقال العدوى محليا حتى الآن.

ويأتي تفشي المرض بعد الإعلان عن حالة مؤكدة في مستشفى دا نانج في 24 يوليو، والتي انهت 99 يوما بدون انتقال الفيروس محليا داخل المجتمع.

ومع تنامي المخاوف من موجة ثانية، استجابت فيتنام بسرعة، وأجرت فحوصات جماعية في دا نانج وهانوي ومدينة هو تشي منه ووضعت أكثر من 53 ألف شخص في الحجر الصحي.

ويجري مسؤولو الصحة في هانوي خلال الفترة بين يومي الخميس والسبت فحوصات لأكثر من 21 الف من سكان العاصمة الفيتنامية الذين زاروا دا نانج في يوليو.

ومع عدم تسجيل وفيات حتى الآن بعد ستة أشهر من ظهور الجائحة، نجحت فيتنام حتى الآن في التصدي للفيروس. وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس المسجلة رسميا حتى اليوم الجمعة 508 أشخاص.